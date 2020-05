Valeria Marini, paura per sua madre: “Ha un trauma cranico”

Dramma per Valeria Marini: la madre Gianna ha avuto una brutta caduta e ha riportato un grave trauma cranico.

Valeria Marini ha rivelato che sua madre Gianna è scivolata su un sampietrino e che ha riportato un braccio rotto e un grave trauma cranico. La donna è da sempre inseparabile dalla showgirl stellare, e in tanti sono preoccupati per le sue condizioni di salute.

Valeria Marini: l’incidente della madre

Un grande spavento per Valeria Marini: la madre Gianna è scivolata su un sampietrino a Roma, e ha riportato un trauma cranico. La donna ha sempre seguito la carriera della showgirl e spesso si trovava al suo fianco nel dietro le quinte dei suoi show televisivi. In tanti sono preoccupati per le sue condizioni di salute e sui social i fan della showgirl le hanno inviato numerosi messaggi di solidarietà e affetto. Per il momento Valeria Marini non ha fornito aggiornamenti sulle condizioni di salute di sua madre, e per sapere come stia bisognerà aspettare il prossimo intervento pubblico della showgirl.





Sembrava che questo fosse un periodo abbastanza sereno per Valeria Marini che, dopo il Grande Fratello Vip, è tornata ad abbracciare il manager Gianluigi Martino, con cui da alcuni mesi ha in ballo una liaison. La showgirl ha dichiarato che lei e Martino si sarebbero incontrati per motivi di lavoro e che fin dal primo sguardo tra loro sarebbe scattato il colpo di fulmine. Per il momento la showgirl ha preferito vivere la liaison con il massimo riserbo, ma in tanti si domandano se questa sia la volta giusta per una storia importante: Valeria Marini ha confessato che, nonostante i suoi 50 anni compiuti, sognerebbe il matrimonio e dei figli tutti suoi. Con Gianluigi Martino saranno fiori d’arancio? Staremo a vedere!