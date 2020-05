Veronica Peparini diventerà presto mamma? Le dichiarazioni della maestra di ballo di Amici sul gossip del momento

Molti avranno sicuramente notato come ad Amici Speciali non sia presente una delle storiche maestre della scuola. Si tratta per la precisione di Veronica Peparini, ballerina e coreografa nonché sorella del geniale regista Giuliano. La produzione ha precisato che non è stata allontanata dallo show, ma che al momento è impegnata in altri progetti lavorativi. In compenso, tra i partecipanti del noto talent di Canale 5 c’è Andreas Muller, suo giovane fidanzato col quale vive da qualche anno.

Il ballerino professionista è la maestra di ballo si sono tuttavia trovati al centro della cronaca rosa per l’ipotetico arrivo della cicogna. Il gossip ha avuto inizio per la precisione quando Andreas ha comunicato ai propri follower che presto sarebbe diventato padre. Senza alcuna esitazione, Veronica è però immediatamente intervenuta per chiarire la faccenda: ecco dunque la delucidazione della professionista romana.

Veronica Peparini: cicogna in arrivo?

L’argomento tra i più discussi del web è stato dunque commentato dalla stessa maestra di ballo. Veronica Peparini ha infatti precisato di non essere incinta, mentre con il sorriso sulle labbra ha dato la colpa ad Andreas per la frase ambigua sulla paternità. In effetti, il giovane artista si riferiva alla cagnolina Diva che da poco la coppia ha accolto nella loro casa.

Una volta chiarito la vicenda della gravidanza, Veronica ha risposto anche a una domanda sul matrimonio con Andreas. Se lei ha lasciato un margine di possibilità all’eventuale passo, il partner ha invece ironizzato. Nonostante i tanti anni di differenza, la loro storia d’amore procede comunque va a gonfie vele, anche senza un figlio e le nozze.