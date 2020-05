Adele e Meghan Markle sono vicine di casa a Beverly Hills: la duchessa avrebbe sentito la cantante per ricevere consigli sulle zone da frequentare

Nessuna soluzione locativa isolata e solitaria per Harry e Meghan. L’ex coppia di reali inglesi ha infatti scelto di vivere in una spettacolare villa a Beverly Hills circondata da una moltitudine di vip. Se l’ex principe pare già soffrire la lontananza da casa, la Markle al contrario è cresciuta a Los Angeles. Pertanto ha fatto prestissimo a ritrovare amici famosi da cui farsi dare dei suggerimenti. Secondo il Mirror, per esempio, l’ex attrice avrebbe ricevuto consigli utili niente meno che da Adele, che abita a cinque minuti dalla magione dai duchi di Sussex.

Adele consiglia Meghan Markle

Meghan e Harry hanno preso in affitto dall’amico Tyler Perry, noto produttore cinematografico, una magnifica villa dal valore di circa 15 milioni di sterline. La “casetta” conta ben otto camere da letto e dodici bagni e dista pochissimi chilometri da quella della cantante Adele.

Pare peraltro, come detto, che la duchessa e l’artista si siano sentite per confrontarsi sulle zone dove poter andare senza essere assalite dai paparazzi. Inoltre Meghan avrebbe chiesto consiglio sulle passeggiate da fare nei dintorni con il piccolo Archie.





Adele, che vive a Beverly Hills da diverso tempo, avrebbe dunque consigliato ai duchi di Sussex la scuola di suo figlio Angelo. Inoltre la cantante avrebbe anche rivelato loro i posti in cui andare per stare alla larga dai fotografi. Adele e Meghan si sono conosciute un paio d’anni fa in occasione di una cena di beneficenza e da allora pare siano rimaste sempre in contatto.