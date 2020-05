Barbara D'Urso si è mostrata alquanto severa con un'ospite di Pomeriggio Cinque in merito alle misure tutelative per il coronavirus

Barbara D’Urso è sempre molto all’erta sui temi di attualità, come richiede del resto il suo ruolo nelle molte trasmissioni che conduce settimanalmente. Nel ultimi tempi, peraltro, si è parecchio impegnata nel tenere aggiornati i telespettatori durante la diverse fasi della quarantena da coronavirus, con ospitate e servizi incentrati quasi esclusivamente su tale tema. A tale proposito, la partenopea si è collegata con alcuni negozi per raccontare la loro ripresa dopo l’allentamento delle misure da lockdown.

Barbara d’Urso riprende l’ospite

Ad accogliere la presentatrice a Pomeriggio Cinque c’era dunque Lucia Bramieri, che ha subito mostrato le misure preventive del caso, così come richiesto dai provvedimenti governativi. Tuttavia la mascherina della donna continuava a scenderle dal naso, lasciandolo sostanzialmente scoperto. La Carmelita nazionale è pertanto immediatamente intervenuta rimproverando la sua ospite. “Voglio ricordare che se uno mette la mascherina in un luogo chiuso, la deve tenere sul naso.

Se quando parlate vi scende, allora è inutile”, ha difatti notato la padrona di casa della popolare trasmissione Mediaset.





“Spesso vedo in televisione gente che parla e ha la mascherina che non copre il naso”, ha continuato ancora la signora di Canale 5 per spiegare il suo dissenso. Lucia Bramieri ha subito ascoltato il rimprovero della conduttrice, sistemandosi la mascherina in modo corretto e scusandosi per il disguido. Questo è del resto solo l’ultimo rimbrotto in ordine di tempo di Barbara D’Urso in merito alle prevenzioni per contenere il contagio da Covid-19. Come detto, infatti, si è sempre mostrata molto attenta e sensibile all’argomento nel corso delle lunghe settimane di quarantena forzata.