Dopo essersi sottoposto al test Fabio Colloricchio ha confessato che lui e Violeta sono risultati positivi al Coronavirus.

Attraverso i social Fabio Colloricchio e la fidanzata Violeta Mangrinyan hanno rivelato di aver sviluppato gli anticorpi per il Coronavirus, dunque entrambi avrebbero avuto il virus. Nei mesi scorsi l’ex volto di Uomini e Donne e la fidanzata avevano infatti accusato entrambi i sintomi del virus.

Fabio Colloricchio e Violeta positivi al Coronavirus

Oggi Fabio Colloricchio e Violeta possono tirare un sospiro di sollievo: nei mesi scorsi la coppia aveva accusato i sintomi del Coronavirus e oggi, per fortuna, entrambi avrebbero sviluppato gli anticorpi. Ad annunciarlo è stata la stessa coppia via social, e con l’occasione entrambi hanno invitato i fan a sottoporsi al test.“Consiglio a tutti coloro che hanno dubbi se ce l’hanno o no di provare il test! È molto importante essere in grado di superare questo virus insieme”, ha dichiarato Colloricchio, asserendo anche che per lui e Violeta si tratterebbe di “una luce infondo al tunnel in questo periodo di grave emergenza.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Fabbio (@fabio_colloricchio) in data: 18 Mag 2020 alle ore 12:08 PDT







Fabio e Violeta si sono legati durante la loro esperienza a Supervivientes e a quanto pare la loro storia d’amore durerebbe ancora oggi. Dopo che entrambi si sono sottoposti al test per il Covid potranno vedere i loro cari senza il rischio di contagiarli, e entrambi si sono detti molto sollevati per aver superato quest’ennesima disavventura insieme.