Giancarlo Magalli, la freddura: “In Rai entrano certi imbecilli”

Giancarlo Magalli si è lasciato sfuggire una terribile freddura contro la Rai mentre parlava con Paolo Fox in diretta TV.

Giancarlo Magalli ha fatto una battutaccia contro la Rai: il celebre conduttore televisivo stava parlando con Paolo Fox, il quale gli stava illustrando i motivi per cui, al momento, non avrebbe fatto ritorno negli studi televisivi per via dell’emergenza Coronavirus.

Giancarlo Magalli: la freddura contro la Rai

Magalli si è lasciato sfuggire un’ennesima freddura contro la Rai. Mentre Paolo Fox gli illustrava i motivi per cui non avesse ancora fatto ritorno in TV, affermando che in Rai gli ingressi sarebbero “contingentati”, il conduttore ha risposto: “Ma guardi, in Rai entrano certi imbecilli…No, dico, entrano molte persone!”





Non è la prima volta che Magalli finisce al centro della bufera per le sue uscite poco misurate: in passato il celebre conduttore è finito al centro di un duro attacco mediatico per essersela presa in diretta Tv con la storica collega Adriana Volpe. La discussione tra i due è finita in tribunale, e la conduttrice si è scagliata più volte pubblicamente contro il collega.

Dopo l’uscita dal Gf Vip Adriana Volpe ha anche affermato che Magalli non l’avrebbe chiamata neanche per farle le condoglianze per la scomparsa di suo suocero (morto dopo aver contratto il Coronavirus) mentre il conduttore aveva affermato pubblicamente di voler fare la pace con lei. Più volte i due se ne sono dette di tutti i colori a mezzo social, e in molti non hanno gradito il modo di fare di Giancarlo Magalli nei confronti della conduttrice.