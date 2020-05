Il drammatico racconto di Giulio Berruti, che da ragazzo fu vittima di un gruppo di bulli.

L’attore Giulio Berruti ha confessato a mezzo social che durante l’adolescenza sarebbe stato vittima di un gruppo di bulli. Sui social, col suo drammatico racconto, l’attore ha fatto riferimento a un episodio che lo ha ferito nel profondo.

Giulio Berruti e la confessione sul bullismo

Con un commovente messaggio Giulio Berruti ha ripercorso una delle esperienze più tragiche della sua vita: durante l’adolescenza l’attore fu vittima di un gruppo di bulli che in un’occasione, per umiliarlo, lo spinse dentro a un cassonetto. Proprio in quel momento sarebbe passata una ragazza di cui Berruti era innamorato e che vedendo la scena da lontano si mise a ridere. Quell’esperienza ha toccato profondamente l’attore, la cui vita è improvvisamente cambiata a 19 anni, quando si trovò improvvisamente ad essere più alto e possente:

“A 19 anni di colpo pesavo 104 chili per 1.92 di altezza.Non si avvicinava più nessuno, cosi come oggi”, ha scritto l’attore, rivelando anche che negli anni a venire avrebbe incontrato di nuovo gli stessi bulli di cui era stato vittima da ragazzino, e che allora avrebbero avuto paura di sostenere il suo sguardo.

“Il loro imbarazzo é dato da ció che con il silenzio, la fatica e l’impegno, sono riuscito a costruire per me stesso mentre alcuni di loro ancora no”, ha confessato l’attore.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da GIULIO BERRUTI (@giulioberruti) in data: 16 Mag 2020 alle ore 6:12 PDT







Oggi l’attore è felice, ma sulla sua vita privata ancora si rincorrono voci non del tutto certe: qualche mese fa è stato pizzicato in compagnia di Maria Elena Boschi (con cui ha assicurato che sarebbero soltanto amici) mentre nei mesi precedenti sembra che abbia avuto degli appuntamenti galanti con Francesca Kirchmair.