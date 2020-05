Il trasferimento negli Usa potrebbe costare molto caro a Harry e Meghan: la coppia potrebbe dover rimborsare i 2,4 milioni spesi per Frogmore Cottage

Harry e Meghan potrebbero essere chiamati a rimborsare un conto davvero salato: si parla infatti di circa 2,4 milioni di sterline spesi per ristrutturare Frogmore Cottage. Si tratta niente meno che della tenuta dove la coppia si era trasferita due anni fa, salvo poi restarci solo pochissime settimane. Ora che gli ex Reali sono dunque volati negli Stati Uniti, i due potrebbero dover restituire il denaro pubblico proveniente direttamente dalle tasche dei sudditi.

Meghan e Harry: clausola di restituzione

Harry e Meghan si erano trasferiti nella bellissima tenuta di campagna dopo avere lasciato Kensington Palace, dove vivevano con William e Kate. Secondo la stampa britannica, per i duchi di Sussex sarebbe però ora stato deciso un “comodo” piano di rientro. Il “Daily Mail” scrive per esempio che soldi dovranno essere rimborsati in rate da 18.000 sterline al mese per i prossimi undici anni.

Nel mentre, come sappiamo, Harry e Meghan sono volati in Canada insieme al piccolo Archie dopo l’annuncio del distacco dalla famiglia reale britannica. Al momento la dolce famigliola starebbe vivendo in una magione del valore di circa 15 milioni di sterline, procurata alla coppia dall’amica Oprah Winfrey a Los Angeles. Tuttavia pare che si stiano già guardando attorno allo scopo di acquistare una casa tutta loro dove crescere il figlioletto tanto atteso. Un rientro a breve termine della coppia in Europa pare pertanto altamente improbabile.