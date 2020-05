Jasmine Carrisi presenta il fidanzato: di chi si tratta?

Jasmine Carrisi ha riabbracciato il suo fidanzato dopo l'emergenza Coronavirus. Il tenero scatto della coppia ha fatto il giro dei social.

La figlia 19enne di Al Bano e Loredana Lecciso, Jasmine Carrisi, si è ricongiunta col fidanzato al termine del lock down per l’emergenza Coronavirus, e sui social ha condiviso con i fan il loro primo scatto ufficiale insieme.

Jasmine Carrisi: il fidanzato

Jasmine Carrisi è una vera e propria star sui social e in tanti tra i fan sono in attesa di scoprire nuovi dettagli sulla vita privata della 19enne figlia di Al Bano. A sorpresa, dopo la quarantena trascorsa a Cellino San Marco nella tenuta del padre, Jasmine ha presentato a mezzo social il fidanzato Alessandro Greco. I due giovani erano stati avvistati insieme già alcuni mesi fa ma sembra che finalmente si siano ricongiunti dopo il periodo imposto per la quarantena.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Jasmine Carrisi (@jasminecarrisi) in data: 13 Mag 2020 alle ore 10:54 PDT







La famiglia Carrisi è molto unita e Jasmine ha trascorso la quarantena con il fratello minore Bido e il fratello maggiore Yari nella tenuta di famiglia.

Oltre al padre e alla madre sarebbe stata presente anche l’ex moglie di Al Bano, Romina Power, rimasta “bloccata” in Italia proprio a causa delle disposizioni dovute all’epidemia. La cantante ha trascorso la quarantena in un appartamento diverso da quello di Al Bano e Loredana Lecciso, e sembra che con lei fosse sempre presente il figlio Yari. Com’è noto tra le due “donne” della vita di Al Bano non correrebbe buon sangue.