Lele Mora: “Ecco chi c’è dietro Maria De Filippi…”

Lele Mora ha svelato il nome di chi, secondo lui, sarebbe dietro al grande successo di Maria De Filippi.

L’ex manager dei vip Lele Mora ha voluto dire la sua in merito a due delle conduttrici più famose del piccolo schermo italiano: Maria De Filippi e Barbara D’Urso. Sulla moglie di Maurizio Costanzo Mora ha rivelato chi ci sarebbe dietro al suo grande successo.

Lele Mora: il successo della De Filippi

Secondo Lele Mora il successo dei programmi di Maria De Filippi sarebbe dovuto principalmente a una persona: si tratta della produttrice Sabina Gregoretti. A detta di Mora sarebbe lei a curare i suoi programmi, aiutandola a non sbagliare. Certo è però che Maria De Filippi è una “grande esecutrice”, a detta di Mora, e per averne conferma basta guardare gli ascolti ottenuti dai suoi show (anche durante il periodo d’emergenza causato dal Coronavirus).





Lele Mora ha speso qualche parola anche sull’altra Regina del piccolo schermo, Barbara D’Urso.

La conduttrice, a detta di Mora, viene continuamente criticata, ma bisognerebbe lodare il fatto che sia una lavoratrice infaticabile e che a Live – Non è la D’Urso, quando si è commossa per il filmato sulla sua vita (in occasione del suo compleanno) ha dimostrato la fragilità di una grande professionista. Mora ha scelto proprio uno dei salotti televisivi della D’Urso per raccontare l’ultimo dramma che ha sconvolto la sua vita, ovvero il cancro ai polmoni. L’ex manager dei vip ha confessato di esser stato colpito dal cancro a settembre 2019 e si è sottoposto alle terapie consigliate dai medici per questi casi.