In tanti non hanno gradito l’ospitata di Pamela Prati a Domenica In: oltre ad aver perso quasi un punto e mezzo di share (e mezzo milione di telespettatori) in molti hanno accusato il programma di aver dato ulteriore visibilità all’ex stella del bagaglino per lo scandalo del fidanzato fantasma. A replicare è stata la conduttrice Mara Venier.

La replica di Mara Venier su Pamela Prati

Lo scandalo del fidanzato fantasma di Pamela Prati fa ancora discutere: dopo i presunti cachet che sarebbero stati versati alla showgirl per l’esclusiva del suo presunto (e mai celebrato) matrimonio, a far discutere questa volta è la sua ospitata televisiva alla puntata di Domenica In del 17 maggio. I telespettatori del programma non hanno gradito il fatto che alla showgirl fosse data ulteriore visibilità dopo lo scandalo in cui è stata coinvolta, e in molti se la sono presa con la produzione di Domenica In e la conduttrice Mara Venier per aver permesso tutto questo.





Oltre ad aver perso oltre mezzo milione di telespettatori, la puntata ha generato un vero e proprio putiferio sui social, e la stessa conduttrice ha deciso di prendere parola in merito spiegando che per la sua partecipazione al programma la Prati non avrebbe percepito alcun compenso. Sarà vero? Per il momento quel che è certo è che la showgirl continua ad attirare attenzione proprio grazie allo scandalo, e del resto alla vicenda ha dedicato persino il suo ultimo libro. Dopo l’ospitata a Domenica In le sue due ex manager, Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo, hanno replicato via social.