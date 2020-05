La partecipazione di Pamela Prati a Domenica In ha fatto perdere un bel po' di ascolti al programma condotto da Mara Venier.

Pamela Prati è tornata a parlare dello scandalo del fidanzato fantasma Mark Caltagirone a Domenica In. A sorpresa però sembra che la querelle tra l’ex stella del bagaglino e le sue due ex manager non interessi più nessuno: a differenza delle altre domeniche lo show di Mara Venier avrebbe perso mezzo milione di telespettatori ospitando la showgirl.

Domenica In: l’ospitata di Pamela Prati

Zia Mara ha deciso di ospitare nel suo programma Pamela Prati, che ancora una volta è tornata a parlare dello scandalo che l’ha vista protagonista un anno fa (ovvero il mancato matrimonio col fidanzato fantasma Mark Caltagirone, vicenda a cui la showgirl ha dedicato anche un libro). Oltre alle critiche nei confronti della conduttrice per aver dato ulteriori visibilità all’ex stella del bagaglino, sembra che oltre mezzo milione di telespettatori abbia scelto di cambiare canale, facendo perdere al programma della Venier oltre un punto di share rispetto ai week end scorsi.





In tanti hanno criticato il fatto che, a un anno di distanza, la vicenda non abbia assunto un’altra piega e anzi, le tre protagoniste tirate in causa (la Prati, Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo) continuano a scagliarsi recriminazioni e insulti a vicenda, ma ancora non si sa se e quando inizierà davvero un processo sulle responsabilità (che tutte e tre hanno ammesso di avere – per poi ritrattare più volte). Dopo l’ospitata della Prati a Domenica In sia la Michelazzo sia la Perricciolo hanno replicato a mezzo social.