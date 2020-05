Viktorija Mihajlovic ha scritto un libro su suo padre Sinisa dopo la malattia, raccontando la persona che ama di più al mondo

A seguito della tremenda paura di perderlo per sempre, Viktorija Mihajlovic ha scoperto il desiderio di scrivere un libro su suo padre. Stiamo ovviamente parlando di Sinisa Mihajlovic, attuale allenatore del Bologna nonché ex calciatore serbo, in precedenza jugoslavo, ammalatosi di leucemia qualche mese fa. Per fortuna oggi Sinisa è uscito dalla malattia e tutta la sua vita viene narrata nel racconto intenso della figlia del campione conclamato e allenatore di successo.

Sinisa Mihajlovic: il racconto di Viktorija

“Sinisa, mio padre” è dunque il titolo del volume che Viktorija ha presentato a “Domenica In”. La giovane è una dei cinque figli dell’allenatore del Bologna, che ha precisato in trasmissione: “Quando ho saputo della leucemia, ho dato di matto”. Anche la moglie di Sinisa Mihajlovic, Arianna Rapaccioni ha rivelato: “Lui è un uomo dolcissimo, molto diverso da come appare”.





L’ex naufraga dell’Isola dei Famosi ha pertanto raccontato a Mara Venier tutta la sofferenza provata dopo la scoperta della malattia. “Ho scritto il libro perché tutti lo conoscono come un uomo duro e severo. Io invece volevo che fosse visto com’è, ossia generoso, sincero e buono. Quando ha letto alcune parti del libro, lui stesso si è commosso”. La padrona di casa ha poi chiesto a Viktorija di spiegare cosa successe un anno fa. Nel ricordare quel periodo, la giovane si è fortemente commossa, ma poi ha ritrovato il sorriso di mamma Arianna che si è unita in collegamento con la Venier, riportando il sereno e la gioia per il fatto che ora sia tutto passato.