Gemma Galgani in lacrime e Nicola Vivarelli verso l'addio allo show. Tutto quello che accadrà a Uomini e Donne il 19 maggio.

A quanto pare le cose si mettono male tra Gemma Galgani e il suo pretendente 26enne, Nicola Vivarelli. Stando a quanto emerso dalle anticipazioni del 19 maggio il cavaliere potrebbe lasciare definitivamente lo show di Maria De Filippi.

Anticipazioni del 19 maggio Uomini e Donne

Stando ai video emersi dalle registrazioni del 19 maggio, Nicola Vivarelli (alias Sirius) potrebbe lasciare definitivamente lo show. Nelle immagini si vede Gemma Galgani piangere mentre il cavaliere, di spalle, percorre la scalinata che lo condurrà all’uscita del programma. Sempre stando a indiscrezioni la dama torinese avrebbe litigato con la rivale Valentina Autiero, e infatti la dama le avrebbe detto: “Gemma, ma se entra uno che mi interessa che devo fare?”. Insomma, alla base dell’addio di Nicola Vivarelli potrebbe esserci proprio la rivalità tra le due donne, e il fatto che Valentina abbia manifestato a sua volta un interesse per il 26enne che – nonostante la differenza d’età – si era detto intenzionato a corteggiare Gemma.





I dubbi sulla sua partecipazione al programma sono stati tanti, e ben due ex fidanzate sono intervenute insinuando dubbi sul conto del cavaliere: la prima ha rivelato che Vivarelli avesse già preso parte ai casting dello show molti anni fa e che secondo lei fosse solo in cerca di visibilità. L’altra aveva invece affermato che il cavaliere l’avesse lasciata con un messaggio e che anche questo avrebbe avvalorato la tesi secondo cui il suo interesse per Gemma fosse solo una messinscena. Sarà vero?