I fan si sono scatenati contro Belen e Elodie per il loro scatto insieme, dopo l'incontro avuto all'inizio della Fase 2.

Belen Rodriguez è ancora lontana dal marito, Stefano De Martino, ma per festeggiare l’inizio della Fase 2 la showgirl argentina ha deciso di rivedere la sua amica Elodie. Sui social le due hanno postato uno scatto, ma i fan non hanno perso occasione per fare polemica.

Elodie e Belen Insieme

I fan non hanno gradito il fatto che Belen e Elodie si siano riviste senza mantenere la distanza di sicurezza (consigliata per evitare il contagio da Coronavirus) e soprattutto senza mascherine. A rivelare l’incontro è stata la showgirl argentina, che condividendo un suo scatto in compagnia della cantante ha scritto: “Elodie, quanto sei bella?”







Le due sono amiche da diverso tempo e con la fine del lock down hanno deciso di cogliere l’occasione per rivedersi. Intanto Belen è ancora lontana dal marito, Stefano De Martino, che si è recato a Napoli per la nuova stagione di Made in Sud. I due hanno trascorso insieme la quarantena con il figlio Santiago, e hanno rivelato di essere alla ricerca di un secondo bambino. Alla fine della storia con Andrea Iannone era stata la stessa Belen a confessare di volere un altro figlio, e aveva anche dichiarato che non le piacerebbe “fare figli con padri diversi”. Il piccolo Santiago potrebbe dunque avere presto un fratellino o una sorellina, e intanto sembra che la showgirl e De Martino abbiano scelto una casa più grande proprio per allargare la famiglia.

I due daranno presto il lieto annuncio?