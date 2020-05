Chiara Ferragni aspetta un altro bambino? I fan si sono scatenati per un indizio social, e Fedez ha risposto personalmente alle domande.

Sui social è spuntato un indizio che farebbe pensare che Chiara Ferragni sia incinta del suo secondo bambino. Dopo le domande dei fan a tal proposito a prendere la parola in merito è stato proprio il marito dell’influencer, Fedez, che ha detto la sua in merito.

Chiara Ferragni incinta per la seconda volta?

Dopo l’arrivo del piccolo Leone in casa Ferragnez i fan sono in attesa di sapere se presto Fedez e Chiara Ferragni avranno il loro secondo bambino. Nelle ultime ore sui social è stata la stessa influencer ha fornire un indizio in merito: si sarebbe fatta realizzare da un’artigiana una collana con tutti i componenti della sua famiglia, e uno dei ciondoli del gioiello rappresenterebbe proprio il suo “futuro bambino”, o almeno così ha scritto lei nelle sue stories.





Alla vista della collana i fan si sono scatenati con centinaia di domande, che hanno attirato l’attenzione di Fedez, il quale ha risposto: “No, non è incinta, è che penso si sia portata avanti. Non so neanch’io perché lo faccia, non penso sia normale. Però penso si sia portata avanti per quando ci sarà”, ha detto il rapper, per poi fare un passo in dietro: “Forse deve dirmi qualcosa”, ha ammesso, dicendosi piuttosto certo che Chiara non gli avrebbe confessato in questo modo di essere incinta del suo secondo figlio. Per il momento i fan sono in attesa di sapere la verità sulla questione e in tanti si domandano se in casa Ferragnez ci sarà presto un altro fiocco rosa o azzurro. Chiara risponderà ai fan sulla questione?