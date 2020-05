Emma Marrone ha deciso di sconvolgere i fan rivelando di essersi innamorata per la prima volta: il post della cantante salentina

Emma Marrone ha recentemente postato un messaggio a dir poco particolare, che ha lasciato di stucco tutti i suoi fan. La cantante è infatti rimasta particolarmente colpita da un elemento passeggiando per le vie di Roma. Per questa ragione, ha usato il suo account Instagram per comunicare ai tanti follower di essersi innamorata per la prima volta. La sua è dunque apparsa come vera e propria dichiarazione d’amore: ma chi sarà il fortunato che ha saputo conquistare il cuore dell’artista salentina?

Emma Marrone innamorata

Ebbene, i più romantici dovranno mettersi il cuore in pace. La destinataria della dichiarazione di Emma non è infatti una persona, bensì una bellissima Ferrari d’epoca parcheggiata in una via della Capitale. L’ex allieva di Amici ha corredato il suo post con una didascalia davvero spezzacuore, riscuotendo peraltro un grande apprezzamento da parte dai suoi 4 milioni e mezzo di seguaci.

Inutile infatti dire che sotto al suo contenuto sono apparsi innumerevoli like e commenti positivi.

Visualizza questo post su Instagram Credo di essermi innamorata per la prima volta davvero. ❤️ Un post condiviso da Emma Marrone (@real_brown) in data: 16 Mag 2020 alle ore 5:29 PDT

All’inizio molti follower di Emma Marrone avevano lanciato un vero e proprio toto-nome sul possibile nuovo fidanzato della salentina. Ricordiamo infatti che la cantante ha avuto diverse storie d’amore con volti noti dello spettacolo, da Stefano De Martino a Marco Bocci fino a Nikolai Danielsen. Tuttavia, in questo caso, le scintille del suo cuore sono scoccate per ben altro motivo!