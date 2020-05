Nell'ultima puntata del Muschio selvaggio, Fedez ha intervistato l'astronauta Luca Parmitano rivolgendogli anche qualche domanda imbarazzante

L’astronauta Luca Parmitano è stato il primo italiano a compiere un’attività extra-veicolare il 9 luglio 2013, con 6 ore e 7 minuti di passeggiata spaziale. Recentemente è stato ospite dell’ultima puntata del Muschio selvaggio, il podcast di Fedez e dell’influncer Luis Sal. Nell’occasione il professionista ha parlato della vita nello spazio, rispondendo però anche a qualche curiosità tra le più bizzarre.

Luis Sal, nello specifico, ha domandato ad AstroLuca: «Come funziona la masturbazione nello spazio?». Parmitano ha dunque così risposto: «A livello fisiologico non ci sono differenze. Al momento, non ci si è ancora occupati della vita sessuale nello spazio. Quando però si faranno missioni sempre più lunghe o permanenti, bisognerà farlo. Ma non credo sarà un problema, non manca la fantasia».

Fedez imbarazzante con Parmitano

In conclusione, ecco poi l’intervento del rapper milanese, che ha posto un’altra domanda imbarazzante. «Ho letto che nello spazio è quasi d’obbligo masturbarsi. Altrimenti si rischia una prostatite. Un astronauta è dovuto tornare sulla terra per questo motivo. È vero o è una bufala?». Parmitano ha però sorvolato sulla risposta a Fedez, mentre immediatamente sono esplosi tutti in grasse risate.





Resta in ogni caso un bell’esempio quello di aver visto un dialogo tra esponenti di ambiti molto differenti tra loro, affrontato con ironia e senza costrizioni formali. Nella puntata del Muschio selvaggio si sono infatti apprese nozioni molto importanti sulla tecnologia e sullo spazio, senza dover rinunciare a sorridere.