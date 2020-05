Il bellissimo Padre Natura di Ciao Darwin, alias Filippo Melloni, ha rivelato di aver avuto molte richieste, tra cui anche quella di tronista

Per chi non lo ricordasse, Filippo Melloni è il Padre Natura di Ciao Darwin che ultimamente ha fatto parlare di sé per aver rivelato di aver messo su sette chili di massa muscolare dopo alcune pesanti critiche ricevute dagli haters. Il modello ha inoltre raccontato come è cambiata la sua vita dopo l’esperienza nella trasmissione di Paolo Bonolis, svelando infine di aver parlato con Maria De Filippi per un eventuale posizionamento sul trono di Uomini e Donne.

Sotto il profilo professionale, dunque, per Filippo è cambiato davvero molto. Dopo Ciao Darwin è infatti stato chiamato sul red carpet al Festival del Cinema di Venezia, oltre che in diverse sfilate di moda a Milano. Secondo quanto raccontato dal diretto interessato, sarebbe inoltre stato contattato per diversi reality, che avrebbe però rifiutato per dedicarsi primariamente alla sua laurea.

Filippo Melloni: tronista mancato

“Sono un secchione, ho la media del 29,2”, ha infatti ammesso ironicamente il bel Filippo, per poi rivelare la storia dell’eventuale presenza nel dating show mariano. “Sono stato vicino a fare il tronista subito dopo Ciao Darwin. Ho parlato anche con Maria De Filippi, ma poi hanno ritenuto che non fossi compatibile con il format. Forse sono troppo quadrato e preciso per quel ruolo”. Sicuramente è un vero peccato che la redazione del programma non lo abbia scelto.

Siamo infatti pressoché certi che avrebbe avuto uno stuolo di corteggiatrici ai suoi piedi.