Giorgio Manetti, ex cavaliere di Uomini e Donne, continua la propria invettiva contro Gemma Galgani e Nicola: le parole del Gabbiano

Giorgio Manetti, ex cavaliere di Uomini e Donne, è tornato ad attaccare la sua ex fiamma Gemma Galgani. La dama, com’è noto, è tuttora uno dei volti di punta del dating show mariano, mentre il Gabbiano è felicemente accasato con Caterina, ritrovata dopo aver detto addio al programma di Maria De Filippi. La frequentazione di Gemma e Nicola, alias Sirius, ha lasciato letteralmente tutti di stucco, a partire dallo stesso Manetti, che per l’appunto non ha gradito la grande differenza d’età tra i due.

Giorgio Manetti torna su Gemma

Secondo il toscano, infatti, Gemma starebbe niente meno che fingendo da anni per conquistare sempre più popolarità mediatica. Così anche la conoscenza di Nicola sarebbe solo un ulteriore momento per continuare a far parlare di sé. “Gemma non può prendere in giro il pubblico così, mettendo in discussione la sua dignità.

È mai possibile che dopo 11 anni e 12 stagioni di programma non sia ancora riuscita a trovare un uomo? Che sia ancora lì a fare le moine con un giovane ufficiale della Marina di 26 anni?”. Questi dunque i dubbi esternati da Giorgio Manetti a un noto settimanale di gossip.





“Non ho nulla contro di lei, le auguro tutto il bene possibile. Ma se va avanti così, chissà che a cercare l’amore in tv non ci resti altri 10 anni…”. Secondo il pensiero dell’ex cavaliere, Gemma Galgani sarebbe ora una donna famosa, pertanto molti corteggiatori si mostrerebbero interessati a lei solo per vivere di luce riflessa. “L’unico stupido che non è stato insieme a lei per sfruttarne la popolarità sono stato io”, ha infine aggiunto il Gabbiano.