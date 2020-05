Insulti e volgarità contro Martina Colombari: la modella è stata accusata dagli haters di essere eccessivamente magra.

Sui social Martina Colombari è stata presa di mira dagli haters per la sua “eccessiva magrezza”. Più volte l’ex Miss ha personalmente replicato ai commenti, spiegando di non aver alcun tipo di disturbo alimentare. La bufera da parte degli haters hanno ferito i suoi sentimenti e lei stessa si è sfogata a tal proposito.

Martina Colombari: lo sfogo social

“Mi scrivono anoressica schifosa”, ha rivelato Martina Colombari, presa di mira dagli haters per il suo fisico asciutto e che, secondo alcuni, sarebbe decisamente troppo magro. La modella sarebbe stata anche accusata di essere un cattivo esempio per le sue giovanissime fan, e questo, ha affermato, l’avrebbe molto ferita. Nonostante le critiche dei leoni di tastiera l’ex Miss ha deciso di andare avanti per la propria strada, cercando di ignorare il più possibile le critiche che le sono state mosse e da cui si è sentita turbata.





L’ex Miss ha rivelato di aver trascorso serenamente la quarantena per l’emergenza Coronavirus chiusa in casa, insieme a suo marito Billy Costacurta. Un po’ meno serenamente invece avrebbe trascorso il tempo con suo figlio, Achille, nato nel 2004. La famiglia è estremamente legata ma la modella non ha nascosto di aver avuto qualche problema a gestire i problemi adolescenziali di suo figlio, che compierà 16 anni il 2 ottobre. Sui social intanto la modella e attrice ha intrattenuto i fan con i suoi allenamenti casalinghi e le sue sedute di yoga in quarantena, mostrando ai fan di tenere molto alla sua forma fisica.