Pago, le prime parole dopo la rottura da Serena: “Un fatto grave”

Pago si è espresso per la prima volta in merito alla sua seconda rottura da Serena Enardu dopo il Grande Fratello Vip.

Dopo il ritorno di fiamma al Grande Fratello Vip (e una prima separazione avvenuta a Temptation Island) Pago e Serena Enardu si sono lasciati di nuovo. A rivelare la rottura è stata la fidanzata del cantante, che finora aveva preferito tacere sulla questione. Per la prima volta Pago ha rivelato i motivi che l’avrebbero spinto a lasciare di nuovo Serena.

Pago: i motivi dietro la rottura

A sorpresa, dopo appena un mese dal loro ritorno di fiamma, Pago e Serena si sono lasciati di nuovo. Ad annunciarlo tra le lacrime è stata la fidanzata del cantante, mentre Pago ha preso la parola in merito solo qualche giorno più tardi. L’ex compagno di Miriana Trevisan ha confessato che avrebbe scoperto un fatto molto grave e che Serena per lui non sarebbe meritevole di fiducia.

Lasciata la casa della compagna in Sardegna, Pago si è definito “vagabondo d’amore”, e per il momento ha affermato di non voler svelare ulteriori dettagli sulla questione.





I due sono tornati insieme quando Serena è entrata nella casa del Grande Fratello Vip e finora tutto sembrava procedere per il meglio: l’influencer aveva addirittura ipotizzato che presto lei e Pago sarebbero convolati a nozze. A quanto pare dietro la rottura ci sarebbero nuovi problemi di fiducia, e del resto a Temptation Island Vip il cantante aveva lasciato Serena perché lei aveva mostrato un interesse per il tentatore Alessandro Graziani (che ha sempre rinnegato un proprio coinvolgimento). Questa volta si tratterà di una rottura definitiva?