I bagnini non potranno praticare la respirazione bocca a bocca difronte a un annegamento per evitare il Coronavirus? Paolo Del Debbio ha detto la sua.

Paolo Del Debbio ha espresso con toni forti il suo parere contrario alle leggi imposte in spiaggia per l’emergenza Coronavirus, e in particolare a quelle che vieterebbero ai bagnini di fare la respirazione bocca a bocca difronte a un caso di annegamento per non rischiare un eventuale contagio.

Paolo Del Debbio: il parere sui bagnini

Alcune delle norme per l’emergenza Coronavirus stanno facendo discutere, e mentre ci si chiede se e come si potrà stare in spiaggia durante l’estate 2020, Paolo Del Debbio si è espresso in merito al divieto imposto ai bagnini di praticare la respirazione bocca a bocca in caso di annegamento. “Uno può essere una testa di ca**o, però non oltre un certo limite! Cioè, ma io dico, vuoi sentire un bagnino? Vuoi sentire uno della sicurezza che ti dice come deve fare, vuoi sentire uno che c’è lì, o pensi di fa il comitato di sti ca**i?”, ha dichiarato Del Debbio a proposito della questione, affermando che per lui sarebbe assurdo lasciar morire una persona per annegamento pur di evitare un eventuale contagio da Coronavirus.





La questione sta sollevando numerose polemiche, e del resto non sono pochi i divieti mirati a contenere i contagi e che però rendono impraticabili molte delle cose che erano naturali prima dell’epidemia. Uno dei settori maggiormente colpiti ad esempio è la ristorazione, e oltre agli ingressi contingentati molti ristoranti hanno dovuto organizzare la disposizione dei propri tavoli in modo che fossero rispettate le distanze di sicurezza. Lo stesso vale per molti altri esercizi commerciali, bloccati da oltre due mesi a causa della pandemia in corso.