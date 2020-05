Salvini e Verdini pronti per le nozze? La risposta

Matteo Salvini e Francesca Verdini presto sposi? La risposta del leader della Lega a proposito dei fiori d'arancio.

Dopo le indiscrezioni sul loro trasferimento in una nuova casa sembra che Matteo Salvini e Francesca Verdini stiano pensando a fare le cose in grande e c’è chi non esclude delle prossime e imminenti nozze. A dire la sua in merito ai presunti fiori d’arancio è stato l’ex ministro dell’Interno.

Matteo Salvini e Francesca a nozze?

Matteo Salvini ha chiesto a Francesca Verdini di sposarlo? I due stanno insieme da oltre un anno e di recente si sarebbero trasferiti in un appartamento tutto per loro a Roma. La storia si fa dunque sempre più seria, e c’è chi giustamente ipotizza che presto i due potrebbero compiere il grande passo. A rispondere in maniera ironica a questa domanda ci ha pensato lo stesso ex ministro dell’Interno, che in realtà ha lasciato intendere di non essere pronto al matrimonio con Francesca: Lei sta già provando a convincermi a prendere un cane, e io sto resistendo… Ma sono un uomo molto fortunato”, ha confessato.





I due hanno ben 20 anni di differenza e all’inizio della loro liaison la questione non ha mancato di sollevare polemiche (secondo le malelingue non sarebbe durata). A sorpresa la coppia resiste più innamorata che mai, e anzi da poco hanno scelto un appartamento più grande dove trasferirsi insieme e dove ospitare anche i figli che Salvini ha avuto dalle sue precedenti unioni (Federico, avuto da Fabrizia Ieluzzi, e Mirta, nata dalla relazione con Giulia Martinelli). Di recente si era vociferato anche che Francesca Verdini aspettasse un figlio dal leader della Lega, ma la voce è stata presto smentita da entrambi.