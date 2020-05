Fan preoccupati per Tommaso Zorzi: l'influencer ha confessato in lacrime di aver subito un tragico lutto.

Tommaso Zorzi ha rivelato via social di aver subito un drammatico e inaspettato lutto: in queste ore l’influencer ha perso sua nonna e si è recato con la famiglia in Emilia Romagna per il funerale. Il suo annuncio tra le lacrime ha commosso i fan.

Tommaso Zorzi in lutto: le parole

Con un drammatico annuncio via social Tommaso Zorzi ha spiegato ai fan perché in queste ore sarebbe stato assente dai social: l’ex protagonista di Riccanza ha perso sua nonna, una figura per lui molto importante. Il lutto è stato improvviso e inaspettato, e Zorzi si è recato in Emilia Romagna insieme alla sua famiglia per dare l’ultimo saluto alla donna, a cui era estremamente legato. L’influencer ha dato la notizia ai fan con gli occhi gonfi e la voce rotta dal pianto, e in tanti sono rimasti estremamente dispiaciuti nel vederlo in queste condizioni.

Molti di loro gli hanno inviato messaggi di solidarietà e cordoglio, cercando di far sentire all’influencer tutto il loro calore durante un momento così doloroso.





Escluso il lutto che lo ha appena colpito si trattava di un periodo piuttosto positivo per il giovanissimo influencer, che ha da poco annunciato l’uscita del suo primo libro “Siamo tutti bravi con i fidanzati degli altri”. Zorzi ha fatto pubblicamente coming out e ha presentato anche qualche sua vecchia fiamma sui social. In passato proprio il coming out gli è valso qualche problema con haters e detrattori, e una volta sarebbe stato persino aggredito con insulti omofobi durante un’uscita in pieno centro a Milano.