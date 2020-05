Una dama di Uomini e Donne ha dichiarato di aver sporto denuncia alle autorità: ecco chi è e cosa è successo in trasmissione

Uomini e Donne, come sappiamo, è tornato in onda da qualche giorno nella sua forma classica dopo il blocco causato dall’emergenza coronavirus. Chiaramente in trasmissione si rispettano ora tutte le direttive imposte dal governo, ossia il distanziamento sociale e l’assenza di pubblico in studio. Tuttavia le vicende dei protagonisti continuano a coinvolgere parecchio i telespettatori da casa, che non hanno mancato di assistere a nuovi litigi tra Tina Cipollari e Gemma Galgani.

Nelle ultime puntate, la frizzante opinionista si è mostrata particolarmente furiosa con la dama torinese a causa della nuova conoscenza con Sirius, di parecchi anni più giovane di lei. Gemma ha inoltre attaccato Valentina per aver chiesto allo stesso cavaliere un incontro dichiarandosi interessata a lui. Questo fatto ha tuttavia scatenato una reazione a catena del tutto imprevista: ecco dunque cosa è successo in trasmissione.

Uomini e Donne: la denuncia della dama

Dalla gelosia di Gemma è nata un’immensa confusione. Valentina è uscita dallo studio in lacrime, Roberta è corsa in sua difesa e Aurora ha iniziato a litigare con Gianni Sperti. Per finire, in seguito, una di queste dame ha dichiarato sui social di aver sporto denuncia alla polizia.





La dama in questione è Roberta Di Padua, che ha raccontato sui social di essersi recata dalla polizia per sporgere querela. Lo avrebbe però fatto non nei confronti di un’altra protagonista dello show mariano, bensì verso alcuni haters che l’hanno pesantemente aggredita su Instagram. Pur accettando le critiche senza problemi, Roberta si è infatti detta assolutamente contraria agli insulti, soprattutto quando sono gratuiti ed esagerati.