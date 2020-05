Un grosso spavento per Alda D'Eusanio, che è stata aggredita da una senzatetto a Roma insieme alla sua cagnolina, Mia.

Alda D’Eusanio ha confessato di esser stata presa a calci e sputi da una donna senzatetto in una piazza in pieno centro, a Roma. La famosa opinionista era insieme alla sua cagnolina, Mia, che per prima è stata aggredita dalla donna.

Alda D’Eusanio aggredita: il racconto

Un grosso spavento per Alda D’Eusanio che, senza un apparente motivo, è stata aggredita da una senzatetto – secondo lei in evidente stato di ebrezza – insieme alla sua cagnolina, Mia, a Roma. La donna avrebbe prima sferrato un calcio alla cagnolina e poi all’opinionista, ricoprendola di sputi e insulti. A quel punto Alda D’Eusanio avrebbe provato a fermare una volante della polizia che però non si sarebbe fermata. Le persone nei palazzi circostanti, che hanno assistito alla scena, hanno chiamato le forze dell’ordine mettendo in fuga la donna.





“Mi sono spaventata a morte! Ho preso in braccio la piccola Mia, che continuava a guaire disperata, ma la donna non si è data per vinta e ha cominciato a prendere a calci anche me, sputandomi addosso e ricoprendomi di insulti irripetibili. Dato che mi trovavo da sola in una piazza completamente deserta, mi sono sentita ancora più debole”, ha rivelato l’opinionista. A parte il grande spavento né lei né Mia avrebbero riportato conseguenze, e la senzatetto è fuggita senza lasciare traccia. La conduttrice è estremamente legata alla sua cagnolina e in passato, via social, è finita al centro di una bufera per averle consentito di mangiare dal suo stesso piatto.