Sono stati alcuni dei bambini più famosi del mondo del cinema statunitense, ma oggi che fine hanno fatto?

Tra eccessi e successi la vita di molte ex baby star di Hollywood è continuata sulla strada lastricata del successo, mentre per altri il declino è stato inevitabile. Da Macaulay Culkin a Christina Ricci passando per Drew Barrimore e Edward Furlong, ecco che fine hanno fatto oggi.

Baby star di Hollywood oggi: le foto

Essere una baby star non sempre è facile e infatti non è un caso se alcuni di questi ex bambini prodigio del cinema statunitense abbiano preso una deriva piuttosto oscura: Macaulay Culkin ad esempio (ex star di Mamma ho perso l’aereo) non ha fatto segreto di aver convissuto per anni con la tossicodipendenza e l’anoressia. Sembra che suo padre abbia cercato di sfruttare la sua enorme popolarità quand’era bambino unicamente per guadagnare.

Edward Furlong, giovane protagonista del secondo capitolo di Terminaton e di American History X, ha avuto problemi di alcol e droga ed è finito in galera per guido in stato di ebrezza.

Christina Ricci è stata Mercoledì nella famiglia Addams, e dopo aver preso parte a qualche film di successo ancora bambina (uno su tutti Casper) è sparita dalla circolazione per un bel po’. Ha confessato di aver convissuto con depressione e problemi alimentari, ma oggi starebbe meglio.

Per un lungo periodo Amanda Bynes è stata una delle baby star più pagate degli Stati Uniti, ma negli ultimi anni hanno fatto più clamore i suoi arresti, i problemi con la droga, i ricoveri in rehab e i suoi atti di vandalismo.