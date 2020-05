Carlo Conti tornerà presto in prima serata con “Top Ten”: il nuovo programma di classifiche partirà il 12 giugno su Rai Uno

Abbiamo rivisto Carlo Conti su Rai Uno in prima serata con i David di Donatello. L’evento complicato, condotto a distanza, ha visto la partecipazione degli attori collegati da casa per via delle restrizioni da coronavirus. La stessa emergenza sanitaria aveva del resto costretto allo stop anche La Corrida, che si era trovata lo scorso marzo in piena pandemia.

Carlo Conti ritorna con Top Ten

Ecco che ora, a tre mesi di distanza dal blocco forzato, Carlo Conti è pronto a tornare in prima serata sul primo canale della tv di Stato. Dapprima partirà con l’appuntamento fisso della serata benefica al Sacro Convento per San Francesco da Assisi, in onda martedì 9 giugno. Poi sarà la volta di un nuovo programma di intrattenimento, dedicato alle classifiche. Si chiamerà difatti Top Ten e andrà in onda a partire da venerdì 12 giugno.

Lo show è una sorta di esperimento, che vedrà il conduttore alle prese con la sua passione per le chart sviluppata da giovane, negli anni in cui faceva radio.





In questo momento così delicato, anche la tv deve navigare a vista. Pertanto è difficile immaginare cosa succederà fra qualche mese, ovverosia a settembre, quando il conduttore dovrebbe tornare con Tale e Quale Show. “[…] voglio essere ottimista: spero che a settembre la forza di questo virus sarà diminuita o che sia, al massimo delle aspettative, del tutto scomparso”. Così ha di fatto dichiarato il toscano, con la voglia nel cuore di riprendere al più presto tutto come prima.