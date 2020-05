Ferve l'attesa per le nozze di Elettra Lamborghini, che ha deciso di affidare i preparativi a Enzo Miccio.

Si sarebbe dovuta sposare a settembre Elettra Lamborghini, ma a causa dell’emergenza Coronavirus è possibile che l’ereditiera abbia deciso di rimandare la data del fatidico sì. Per quanto riguarda la location e i preparativi per il suo giorno più importante, l’ereditiera si è affidata a un wedding planner d’eccezione: Enzo Miccio.

Elettra Lamborghini e Enzo Miccio insieme

Elettra Lamborghini ha affidato i preparativi delle sue nozze a Enzo Miccio, e insieme al wedding planner è andata a visitare una delle lussuoso location che potrebbe essere quella giusta per il suo matrimonio. L’ereditiera ha confessato di volersi sposare in Italia (con una predilezione per Positano e Como) ma per il momento non ha svelato ancora dove si svolgerà il suo giorno più importante. Lei e il futuro sposo, Dj Afrojack, hanno trascorso insieme la quarantena per l’emergenza Coronavirus e entrambi hanno aggiornato i fan sui preparativi delle nozze.





A quanto pare l’ereditiera punterà tutto su un abito bianco, e i fan già non vedono l’ora di conoscere qualche dettaglio. La fatidica proposta è arrivata a dicembre, durante le feste natalizie, quando Afrojack le ha messo al dito un prezioso anello. Elettra Lamborghini è famosa per il suo gusto eccentrico ed eccessivo, e non è escluso che essendo Enzo Miccio ad organizzare il suo matrimonio i fan ne vedranno delle belle: in passato il famoso wedding planner ha avuto da ridire sul matrimonio di Chiara Ferragni, ed è noto che abbia organizzato anche numerosi matrimoni di celebrities (come quello di Filippa Lagerback e Daniele Bossari).