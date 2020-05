Elisabetta Gregoraci ha subito un tradimento? La showgirl ha rivelato i suoi sospetti e gli indizi che avrebbe avuto in merito alla questione.

Quando il matrimonio tra Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore è naufragato le indiscrezioni hanno subito puntato a un tradimento ai danni della bella showgirl calabrese. Questa volta a prendere la parola in merito alla questione è stata proprio lei.

Elisabetta Gregoraci: il tradimento

A dicembre 2017 Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore hanno annunciato la loro separazione. Già dopo i primi giorni dal naufragio del matrimonio, secondo le indiscrezioni circolate in quel periodo, l’imprenditore avrebbe tradito la showgirl calabrese e per questo, inevitabilmente, lei avrebbe deciso di lasciarlo. Nessuna conferma è mai giunta a tal proposito ma a Vieni da Me è stata la stessa Elisabetta Gregoraci a dire la sua in merito ai tradimenti subiti. La showgirl ha riferito di sospettare di essere stata tradita, e di aver risposto personalmente ad alcune donne che, secondo lei, si sarebbero avvicinate un po’ troppo al suo ex compagno (non si sa se Flavio Briatore o qualcun altro):





“Tradita? Sempre meglio non saperlo, ma secondo me sì. Io sono un po’ detective e rompiscatole. Ho beccato in passato messaggi di varie signorine che, diciamo, erano molto gentili. Ad alcuni messaggi rispondevo io: ‘Oggi sei cascata male, vatti a fare un giro’, rispondevo. Poi ho comunque perdonato, perché erano cose abbastanza soft”, ha dichiarato.

Lei e Flavio Briatore hanno deciso di mantenere buoni rapporti per il bene del loro bambino, Nathan Falco, e i due hanno trascorso insieme anche la quarantena per l’emergenza Coronavirus. Archiviata la separazione dall’imprenditore la showgirl ha avuto una breve storia con Francesco Bettuzzi.