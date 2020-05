Ancora una volta Eros Ramazzotti ha smentito con fermezza il flirt: tra lui e Sonia Lorenzini non c'è niente.

Eros Ramazzotti è stato sorpreso in un maneggio di Bergamo insieme a un noto ex volto di Uomini e Donne: Sonia Lorenzini. Il cantante, che dopo la sua rottura da Marica Pellegrinelli è stato protagonista di numerose indiscrezioni riguardanti i suoi presunti (e sempre smentiti) flirt, anche questa volta ha rinnegato qualsiasi coinvolgimento sentimentale.

Eros Ramazzotti: la confessione sulla Lorenzini

Non ci sarebbe stato nulla tra Eros Ramazzotti e Sonia Lorenzini che, a quanto pare, si sarebbero conosciuti proprio al maneggio in cui sono stati sorpresi assieme attraverso conoscenze comuni.





“Tra noi Non c’è assolutamente niente. Non è che se saluto una persona ci sto assieme… Questo mondo del gossip è un disastro. Ci siamo incontrati lì, è un’amica di una mia amica e tra di noi non c’è niente. Proprio niente”, ha dichiarato il cantante, che già nelle settimane scorse era stato costretto a smentire un suo presunto flirt con Roberta Morise. Anche Sonia Lorenzini aveva smentito la notizia di una relazione, e aveva affermato che con lei Eros sarebbe stato molto gentile e che non ci fosse altro da aggiungere.

Il cantante si è separato da Marica Pellegrinelli durante l’estate del 2019 e dopo il naufragio del suo secondo matrimonio ha affermato di volersi concentrare unicamente sui suoi affetti più importanti: i tre figli Aurora, Raffaella Maria e Gabrio Tullio. Per il momento sembra che non ci sia nessuno di speciale nel cuore del cantante, ma in tanti sono in attesa di sapere quando per lui sboccerà un nuovo amore. Dopo la fine del matrimonio Marica Pellegrinelli si è legata a Charley Vezza.