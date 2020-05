Che fine ha fatto Mimmo de I Cesaroni? Oggi è un giovane e promettente attore che ha conservato tutta la bellezza di quando era bambino.

Tutti lo hanno conosciuto come “Mimmo” nella fiction di successo I Cesaroni. Federico Russo, questo il nome del giovanissimo attore diventato famoso grazie alla fiction italiana, oggi è cresciuto e ha continuato a lavorare nel mondo dello spettacolo.

Federico Russo ieri e oggi: le foto

Classe 1997 e originario di Roma, Federico Russo ha conquistato la popolarità televisiva ad appena 7 anni quando è entrato a far parte del cast de I Cesaroni. La fiction gli ha spalancato le porte verso il successo e infatti nel corso degli anni ha preso parte a numerose fiction tv (tra queste Incantesimo 7-8, L’isola di Pietro, Scomparsa e Alex&Co, lo show Disney in seguito al quale ha pubblicato anche il suo primo disco, We are One).

In molti lo ricorderanno come il dolce bambini de I Cesaroni mentre oggi Federico Russo è cresciuto ed è totalmente diverso: il 19 ottobre 2020 compirà 23 anni e l’unica cosa rimasta identica a quando interpretava “Mimmo” sono i suoi suadenti occhi color nocciola.

Stando a indiscrezioni il giovane attore sarebbe fidanzato con la collega Chiara Primavesi, ma sui social non mancano le fan e le ammiratrici che vorrebbero a tutti i costi incontrarlo. “Siamo molto felici. Sembrerà strano, vista la nostra età, ma potrei anche sposarla”, ha dichiarato Federico Russo a proposito della sua liaison con la collega attrice.