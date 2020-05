Morto in condizioni drammatiche Hagen Mills, attore di “Baskets”: ha sparato prima alla compagna e poi si è suicidato

Hagen Mills, noto interprete di “Baskets”, “Justified” e “Swedish Dicks”, è morto in condizioni a dir poco drammatiche. Dapprima ha infatti tentato di uccidere la sua compagna, che aveva tra le braccia la figlia di 4 anni, poi si è suicidato. La tragedia è accaduta nella casa della suocera a Mayfield, nello stato del Kentucky. Secondo la ricostruzione dei fatti, l’attore avrebbe sparato alla compagna Erica Price senza ucciderla, per poi rivolgere contro di sé la pistola togliendosi la vita.

Al momento la donna si trova fuori pericolo, in ospedale per accertamenti. La madre di lei e la bambina non sono invece fortunatamente rimaste coinvolte nella sparatoria. Gli agenti accorsi sul posto hanno dichiarato che nonna e nipote erano state trattenute in casa dallo stesso Mills fino al ritorno della compagna.

Hagen Mills, la tragica fine

Hagen Mills ha iniziato la sua carriera nel mondo nel cinema nel 2011. Nel 2016 ha quindi impersonato Lucky in “Renoir”, per poi ottenere una parte nel primo episodio di “Baskets”, serie tv molto popolare con Zach Galifianakis. Nel 2013 ha avuto il ruolo di Buck nel film “Bonnie & Clyde: Justified”. Aveva inoltre avuto una parte nell’horror “Starlight”, di prossima uscita nelle sale ad agosto.





Stando ai primi rumors, da tempo Hagen Mills non godeva di buona salute né era stato particolarmente fortunato sul lavoro. Inoltre risulta che sia rimasto lontano dai social media per diverso tempo. Il canale Instagram è infatti tutto impostato su privato, mentre gli altri suoi account non sarebbero attivi da un po’.