Jude Law papà per la sesta volta, Philippa Coan è incinta

Un altro bebè per Jude Law: la moglie Philippa Coan è incinta del sesto figlio del famoso attore. I due sono stati pizzicati insieme a Londra.

Jude Law diventerà presto padre del suo sesto figlio: l’attore e sua moglie, la psicologa Philippa Coan, sono stati pizzicati durante un pomeriggio di shopping a Londra e lei mostrava già i segni di una gravidanza piuttosto avanzata. I due sono convolati a nozze nel 2019, e Jude Law ha avuto già altri cinque figli dalle sue precedenti unioni.

Jude Law padre per la sesta volta

Il sogno di Jude Law di diventare presto nuovamente padre si è realizzato: la moglie dell’attore, la psicologa inglese Philippa Coan, è incinta del loro primo figlio. La star di New Pope ha già avuto i figli Rafferty, Iris e Rudy, dal primo matrimonio con l’attrice Sadie Frost; Sophia, avuta insieme alla modella Samantha Burke; e Ada, nata dalla relazione con Catherine Harding. Dopo essere convolato a nozze con Philippa era stato lo stesso Law a confessare di voler presto allargare la famiglia: “Sarebbe stupendo avere altri figli. Sono molto fortunato a vivere con una persona di cui sono follemente innamorato e con cui mi diverto più di quanto abbia mai fatto in vita mia”, aveva confessato.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da WCB👩🏼‍💻 (@world_celebs_beauty) in data: 20 Mag 2020 alle ore 5:55 PDT







I due sono stati pizzicati durante un pomeriggio di shopping a Londra e la moglie dell’attore già mostrava il pancione in stato avanzato. Ancora non si sa se si tratterà di un maschio o una femmina, e i fan sono in trepidante attesa di conoscere ulteriori dettagli sul terzo bebè dell’attore.