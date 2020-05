La madre di Nicola Vivarelli ha fatto recapitare un regalo per Gemma Galgani a Uomini e Donne: la dama si è quasi commossa.

Fin dal suo ingresso a Uomini e Donne Nicola Vivarelli ha suscitato polemiche e dubbi, specie visto che il corteggiatore 26enne si è detto interessato a Gemma, la dama del trono over di oltre 40 anni più grande di lui. Nicola alias Sirius ha affermato che sua madre sarebbe felice per lui e la donna, per dimostrato, ha fatto recapitare un piccolo dono a Gemma Galgani.

Gemma: il regalo della madre di Nicola

Per dimostrare la sua benevolenza nei confronti della partecipazione di suo figlio a Uomini e Donne, la madre di Nicola Vivarelli avrebbe telefonato a Gemma Galgani e le ha fatto recapitare un piccolo regalo (un portamonete e un fermaglio). La dama si è commossa per il gesto ma questo non basta a scansare i dubbi riguardo all’Ufficiale della Marina. La prima a mostrarne è stata Tina Cipollari, che si è detta convinta del fatto che Sirius voglia utilizzare i sentimenti di Gemma unicamente per ottenere visibilità.





Lo stesso vale per il Gabbiano Giorgio Manetti, intervenuto a distanza (ha lasciato il programma ormai da anni) per dire che secondo lui Gemma starebbe facendo il gioco del ragazzo continuando a frequentarlo nonostante la loro incredibile differenza d’età. Intanto al trono over sembra che la dama sia sempre più interessata a Nicola-Sirius, tant’è che avrebbe ammesso apertamente di provare dei sentimenti per lui: “Nicola è sempre presente e ha attenzioni per me in maniera molto genuina. È pacato e a me piace la nostra conoscenza. Provo dei sentimenti nei suoi confronti, non lo nego”, ha affermato. Che piega prenderà la vicenda?