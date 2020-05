Miriam Leone sta davvero per sposarsi? Le parole della bellissima attrice in merito ai rumors apparsi sui media

A lanciare per primo lo scoop era stato un noto settimanale di gossip, diretto da un altrettanto noto direttore editoriale. Sulle pagine del magazine si leggeva per l’appunto che la splendida Miriam Leone sarebbe stata pronta per convolare a nozze col suo fidanzato Paolo. Il giornale spiegava che i due, insieme da pochi mesi, avrebbero tuttavia preso questa decisione all’improvviso. Sempre molto attenta alla sua privacy, l’ex Miss Italia non aveva però mai fatto trapelare nulla al riguardo, almeno fino a poche ore fa.

Miriam Leone commenta le nozze

Sia in tv sia sui social, la bellissima interprete catanese aveva di fatto parlato pochissimo della sua nuova storia d’amore con Paolo Cerullo. Pertanto, dopo il rumors diffuso dai media, la notizia delle nozze è giunta come un vero e proprio fulmine a ciel sereno.

Qualche ora fa, tuttavia, la 35enne ha voluto rompere il silenzio sul suo presunto matrimonio, commentando il gossip direttamente sui social.





A chi assicurava che si sarebbe sposata presto in gran segreto, proprio Miriam Leone ha dunque voluto dire la sua. In una storia di Instagram, per la precisione, l’attrice e presentatrice ha condiviso una foto della sua mano senza il probabile anello di fidanzamento. “Ragazzi, leggo di news che dicono che starei per sposarmi… Ma io non vedo ancora l’anello! Quindi no, per il momento non mi sposo!”: questa dunque la smentita ufficiale della diretta interessata.

In passato Miriam è stata legata per lungo tempo a Boosta, membro dei Subsonica. In seguito ha avuto una breve liaison con Matteo Martani, suo collega sul set di Non uccidere, fiction Rai di cui è stata protagonista.