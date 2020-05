Guai in vista per la Regina Elisabetta: persi 20 milioni

Conti in rosso per le casse reali: a causa della pandemia la Regina Elisabetta avrebbe perso ben 20 milioni rispetto agli anni precedenti.

A quanto pare la crisi dovuta all’emergenza Coronavirus ha colpito anche la monarchia britannica, e infatti il ciambellano della Corona avrebbe constatato che 20 milioni in meno sarebbero entrati nelle casse reali dall’inizio dell’emergenza Coronavirus.

Regina Elisabetta: 20 milioni persi

L’emergenza Covid-19 ha colpito anche le casse Reali: dall’inizio dell’anno sembra che siano stati ben 20 i milioni in meno guadagnati dalla monarchia britannica a causa della pandemia. Molti dei palazzi reali che generalmente vengono visitati dai turisti sono stati infatti chiusi per evitare assembramenti, e non è escluso che presto, a Corte, qualcuno dei numerosi membri dello staff di sua maestà venga licenziato o si ritrovi con lo stipendio congelato.





Del resto la crisi non è solo a livello nazionale, ma a livello globale, e problematiche simili sono state riscontrate quasi da tutti i settori.

Sua Maestà, che quest’anno ha compiuto la bellezza di 94 anni, si trova nel castello di Windsor in regime di massimo isolamento. Suo figlio Carlo è risultato positivo al Coronavirus (guarendo fortunatamente qualche settimana più tardi) mentre in molti temono per le condizioni dell’anziano principe Filippo, che già nei mesi scorsi ha avuto diversi problemi di salute. Il Principe Harry e sua moglie Meghan si trovano negli States, separati dal resto della famiglia Reale dopo il loro addio ai titoli nobiliari. I due ex duchi hanno trascorso a Los Angeles anche il compleanno del loro primogenito, il piccolo Archie, lontani dal resto della famiglia.