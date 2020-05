Roberta Bonanno ha sofferto in passato di epilessia ed è stata anche vittima di bullismo: il racconto della ex cantante di Amici

Come sappiamo bene, l’adolescenza non sempre è uno dei periodi più belli della nostra esistenza. La pensa così anche Roberta Bonanno, cantante lanciata da Amici nell’ormai lontano 2008. La giovane artista ha infatti sofferto di una particolare forma di epilessia quand’era poco più che una ragazzina. Tale malattia l’ha poi persino portata a ritrovarsi vittima di duri attacchi di bullismo, che ha dovuto concretamente fronteggiare.

Per fortuna oggi Roberta è guarita dall’epilessia, dopo tre anni di giuste e la costante presenza della sua famiglia. Quel momento, tuttavia, non è stato rimosso dai ricordi della cantante, che oggi a 35 anni lo ha raccontato in un’intervista concessa a un magazine di salute e benessere. La Bonanno ha dunque precisato di aver sofferto di una forma di epilessia giovanile, che è riuscita a correggere solo grazie un drastico cambio di vita.

Roberta Bonanno, adolescenza diffide

“A 13 anni ero sensibile alle luci. Svenivo a casa davanti alla tv e a scuola guardando lo schermo del pc. Ho preso i farmaci finché a 16 anni il problema è scomparso”. Così ha dunque confidato Roberta Bonanno, che ha dovuto assumere un farmaco antiepilettico tutti i giorni.





Al rientro a scuola, come detto, non ha tuttavia avuto vita facile. Non solo il farmaco le causava effetti collaterali tra cui sonnolenza e calo dell’attenzione, ma i rapporti con i suoi compagni si trasformarono in una tragedia. In quel periodo la musicista fu infatti stata vittima di bullismo, ma grazie alla sua determinazione e ai consigli di un bravo neurologo Roberta ha affrontato e superato con coraggio quel difficile momento.