Temptation Island, l’appello di un noto attore che vorrebbe fare il tentatore: il video postato sui social sorprende tutti

Temptation Island è senza dubbio uno dei programmi più amati degli ultimi anni. In tanti si domandano pertanto se quest’estate lo show delle tentazioni riuscirà ad andare in onda nonostante le restrizioni da coronavirus. Se ancora non si nulla di certo circa la prossima edizione del docu-reality dedicato ai sentimenti, la speranza è comunque che anche quest’anno il villaggio dell’amore possa aprire le sue porte.

Temptation Island: attore si candida

La redazione del programma è del resto già attiva, mentre i casting procedono con regolarità. Si potranno pertanto scegliere le nuove coppie e chiaramente anche le nuove tentatrici e i nuovi tentatori. Proprio a tal proposito, qualche ora fa è giunto un annuncio a dir poco inaspettato sui social. Un noto e super amato attore nostrano ha infatti condiviso un video dove ha fatto un appello ufficiale all’interna pletora di ammiratori, dichiarandosi pronto a fare il tentatore! Il video è stato peraltro ripubblicato dalla stessa Raffaella Mennoia nelle sue IG Storie.

A dichiarare di voler fare il tentatore a Temptation Island per la prossima edizione è stato dunque Leonardo Pieraccioni! L’attore fiorentino ha pubblicato il video sul suo profilo social, dove ha precisato che si trattava di un annuncio ufficiale. In vestaglia, con gli occhiali da vista e chiaramente raffreddato, l’artista è risultato assolutamente esilarante, tanto da scatenare l’ilarità di tutto il web.