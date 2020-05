Andrea Denver ha rilasciato nuove interessanti dichiarazioni su Adriana Volpe, definendola la donna ideale per lui: le parole dell'ex gieffino

A distanza di oltre un mese dalla finale del Grande Fratello Vip 4, nuove interessanti dichiarazioni sono state rilasciate da Andrea Denver. Il bel modello veronese è infatti recentemente tornato a parlare della sua ex compagna di avventura Adriana Volpe. Nel corso di un’intervista rilasciata a un noto settimanale di gossip, per la precisione, il 29enne ha confessato che la ex presentatrice di casa Rai è la sua donna ideale.

Andrea Denver commenta Adriana Volpe

L’ex gieffino ha anche precisato, ad ogni modo, che il marito di Adriana Volpe può stare tranquillo. Anche Andrea è infatti impegnato con la splendida modella statunitense 23enne Anna Wolf, come da lui spesso ricordato nella casa di Cinecittà. Tuttavia non ha potuto fare a meno di esternare i proprio reali pensieri: “Adriana è la mia donna ideale. Non sono mai stato attratto da donne più grandi di me, ma lei fa un’eccezione”.

Così si è dunque espresso Denver, ammettendo di aver creato con la Volpe un bellissimo rapporto d’intesa, che va al di là del mero interesse fisico. “Lei mi ha dato tanto dal punto di vista dell’amicizia. Ma io sono fidanzato e lei è sposata, per cui non ho mai pensato di spingermi oltre”, ha precisato ancora, sottolineando che la loro forte amicizia è stata fraintesa.





In relazione a Roberto Parli, marito della bellissima conduttrice, Andrea Denver ha infine voluto lanciare un messaggio. “Posso dirgli che può dormire sonni tranquilli. Sono stato dispiaciuto dal fatto che si sia ingelosito, ma credo ci sia stato un fraintendimento. Se vedo una bella donna non mi tiro indietro e le faccio i complimenti. Non ci vedo nulla di male”.