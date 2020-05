La sempre metamorfica Arisa ha deciso di sfoggiare un nuovo look indossando una parrucca: la foto del cambiamento sui social

Sappiamo bene come Arisa ami spesso giocare con il proprio look. Dopo il caschetto sfoggiato nel periodo di Sincerità, la cantante era infatti passata a un taglio più corto e al biondo platino. Inoltre due anni fa aveva iniziato a indossare delle lunghe parrucche, per poi archiviarle poco dopo. Di recente, ad ogni modo, l’interprete sopraffina de La Notte si era rasata a zero, ma nelle scorse ore ha nuovamente postato sui social una foto dove appare con una folta chioma color castano.

Arisa sfoggia la parrucca

Arisa ha pertanto voluto spiegare il motivo di questo suo cambiamento, esponendolo nella didascalia a disposizione dei fan. Così l’artista ha dichiarato su Instagram che indosserà tale parrucca finché i capelli non le saranno ricresciuti. La cantante ha inoltre aggiunto che non è disposta ad accettare critiche per questa sua decisione.

Sempre qualche tempo fa, Arisa aveva anche spiegato perché vuole portare i capelli corti. “Taglio i capelli non solo per avere uno stile più sbarazzino, ma anche per un’altra ragione. Nei momenti di stress tendo a toccarmi i capelli e a volte mi faccio prendere così tanto da strapparli. Questo comportamento ha un nome: tricotillomania”. Ecco dunque spiegato il motivo per cui non si fa mai crescere i capelli: perché quando li ha, se li stacca letteralmente!