Armando Incarnato di Uomini e Donne ha deciso di presentare sui social il suo vero amore: le dolci parole del cavaliere del Trono Over

Armando Incarnato è tornato a Uomini e Donne dopo il lockdown che ha costretto il dating show alla sospensione. Da mesi l’imprenditore è tuttavia sommerso da critiche e accuse. Pertanto adesso si è deciso a comunicare a tutti come stanno veramente le cose dal suo punto di vista. Anche nel corso della quarantena, il cavaliere è infatti stato messo sotto torchio da parte di qualche utente, che ha notato come l’uomo fosse in dolce compagnia. Nonostante stia conoscendo una dama del trono over, il 40enne ha così preso il coraggio per dire chi è davvero il suo vero amore.

Armando Incarnato si confessa

Armando Incarnato ha pertanto rivelato apertamente il nome della persona che detiene chiaramente il suo cuore. Da anni presente a Uomini e Donne, il cavaliere non è difatti ancora riuscito a trovare la persona giusta, nonostante sia stato più volte propenso a innamorarsi seriamente.





Ecco dunque che sul suo profilo ufficiale Instagram, Incarnato ha deciso di mostrare a tutti chi è la donna giusta per lui. Se negli studi del programma di Maria De Filippi il cavaliere ha mostrato spesso il lato peggiore di sé, sui social ha invece dolcemente presentato la sua metà del cuore. Si tratta infatti della sua bellissima bambina, nata dalla sua precedente relazione con l’ex compagna. Le continue discussioni con le altre dame hanno pertanto lasciato il posto a un messaggio a dir poco mieloso: “Si diventa uomini imparando dai bambini. E ringrazio Dio per aver avuto una figlia come te”.