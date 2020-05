Chiara Ferragni e Baby K insieme, nuovi progetti in vista?

L'annuncio di Chiara Ferragni e della rapper Baby K ha colto tutti di sorpresa, e i fan sono impazienti di saperne di più.

A sorpresa Chiara Ferragni e Baby K si sono mostrate insieme ai fan dei social, e hanno annunciato che presto avverrà “qualcosa di speciale”. I fan sono in attesa di sapere cosa abbiano in serbo le due famosissime donne e se si tratterà di una collaborazione musicale o legata alla moda.

Chiara Ferragni e Baby K insieme

Con le mascherine sui loro volti Chiara Ferragni e Baby K si sono mostrate per la prima volta assieme via social (attraverso le stories) e poi entrambe hanno dato un annuncio inaspettato ai fan: “Ieri sul set con Baby K per un progetto speciale”, ha scritto Chiara Ferragni. In tanti ipotizzano che non essendo l’influencer una cantante possa trattarsi di un video musicale della rapper a cui Chiara abbia deciso di prendere parte. Sarà vero? Per il momento non ci sono conferme.

Per il momento la moglie di Fedez e Baby K hanno preferito non rivelare troppi dettagli del loro progetto, ma i fan sui social sono già impazienti di sapere qualcosa in più. Sui social il post condiviso da Chiara Ferragni e dalla rapper è stato commentato da numerosi amicizie comuni di entrambe, che hanno tempestato i commenti con cuoricini e messaggi di stupore per la nuova collaborazione in atto. Sembra che anche Fedez abbia deciso di tenere la bocca cucita e pertanto bisognerà aspettare che finalmente siano le due dirette interessate a rivelare cosa abbiano realizzato insieme!