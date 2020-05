Cristina Plevani e Salvo, è guerra: “Amicizia mai esistita”

L'ex vincitrice del primo Grande Fratello, Cristina Plevani, ha scritto un post al vetriolo contro Salvo Veneziano.

Volano stracci tra i due ex protagonisti del primo Grande Fratello Vip, Cristina Plevani e Salvo Veneziano. Al centro della bufera tra i due ci sarebbe una domanda che Salvo Veneziano ha posto in diretta a Marina La Rosa proprio riferendosi alla prima vincitrice del Grande Fratello.

Cristina Plevani contro Salvo Veneziano

Non corre buon sangue tra Cristina Plevani e Salvo Veneziano. L’ex vincitrice del primo Grande Fratello lo ha detto in diretta social, spiegando i motivi del suo astio contro Salvo: “Questo è il passaggio del testimone che con tatto, delicatezza e garbo, Salvo Veneziano mi porge per potergli rispondere durante la diretta con Marina che avremo martedì 26 alle 21:30. Mi fa piacere che questo argomento lo diverta molto e lo faccia ridere. Io non rido”, ha scritto l’opinionista, e ha aggiunto: “Non ho mai avuto ascia di guerra alzata o qualcosa con Salvo. Ora si.”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Cristina Plevani (@cristinaplevani) in data: 22 Mag 2020 alle ore 12:53 PDT







Cristina Plevani aveva preso le difese di Salvo dopo la sua squalifica al Grande Fratello Vip mentre adesso sembrerebbe proprio che tra lei e l’ex collega del Grande Fratello ci sia aria di burrasca. In una diretta social con l’ex Gatta Morta del Grande Fratello, Marina La Rosa, Cristina Plevani spiegherà più approfonditamente i motivi del suo astio per Salvo, e non è da escludersi, forse, che lui decida di replicare (come ha sempre fatto) a mezzo social.