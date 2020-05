Una recente foto di Elodie in costume ha scatenato i comment sui social: tra questi anche quello decisamente piccante di Elettra Lamborghini

Senza dubbio Elodie Di Patrizi è stata una delle protagoniste indiscusse della scorsa edizione del Festival di Sanremo. L’ex allieva di Amici si è difatti presentata non solo con un brano spettacolare scritto dall’amico Mahmood, ma anche con dei look che hanno fatto impazzire i fan. Di recente, inoltre, l’artista italo-francese si è mostrata con uno stile completamente rinnovato, come dimostrano le foto sul suo account Instagram.

Visualizza questo post su Instagram GUARANÀ ora è vostra. Fuori ovunque su tutte le piattaforme 💜 Link in bio Un post condiviso da Elodie (@elodie) in data: 13 Mag 2020 alle ore 6:03 PDT

Elodie scatena in web

La splendida Elodie ha dunque abbandonato il taglio corto e platinato per accogliere invece delle lunghe treccine afro, realizzate direttamente dalle mani della sua mamma. L’attenzione dei follower si è tuttavia concentrata su ben altro, visto che la fidanzata di Marracash si è mostrata mentre gioca a biliardino con indosso un costume intero super sexy. L’outfit ha decisamente messo in risalto le forme perfette della cantante, scatenando una valanga di commenti e complimenti sui social.





Tra le centinaia di post apparsi sotto la foto in questione, hanno fatto capolino anche quelli di alcune colleghe vip della performer romana. A fare la prima mossa è stata Elisa, che ha paragonato Elodie a Lisa Bonnet, ex star dei Robinson. L’esternazione più piccante è giunta tuttavia dalla frizzantissima Elettra Lamborghini, la ricca ereditiera anche lei ex concorrente di Sanremo 2020. “Tesoro stai benissimo co’ ’ste treccine. Mi ti farei”, ha di fatto scritto la 26enne emiliana, che pare sia pronta a convolare a nozze con il suo attuale fidanzato, il dj olandese Afrojack.