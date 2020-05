Parecchi fan hanno notato uno strano particolare in uno degli ultimi post di Jennifer Lopez su Instagram: ecco di cosa si tratta

Jennifer Lopez è senza dubbio una super diva di Hollywood, che però trova spesso il tempo di condividere la propria vita sui social. In questo modo riesce a tenere i suoi fan sempre aggiornati sulla sua quotidianità, sia personale sia lavorativa. Anche durante il lungo lockdwon da Coronavirus, che ha passato in compagnia dei figli e del fidanzato Alex Rodriguez, la popstar ha spesso pubblicato diverse foto che la ritraggono in svariati momenti della sua giornata.

Jennifer Lopez: dettaglio inquietante

Ecco che però in una delle ultime foto postate sul popolare social network, dietro alla cantante ha fatto capolino un dettaglio che ha spaventato i follower. Per i suoi oltre 120 milioni di follower, J.Lo ha dunque messo online una foto dopo un allenamento, ma dietro di lei c’era una figura che ha destato ansia in molte persone.

“Perché c’è un uomo che si copre la bocca?” ha difatto chiesto qualcuno. O ancora: “Chi è quel ragazzo legato dietro?”

La figura che si intravede alle spalle dell’attrice di origini portoricane non è tuttavia evidentemente un uomo legato. Potrebbe dunque essere il compagno della dive, che forse si trovava in giardino. Intanto, proprio a causa dell’emergenza sanitaria in atto, Jennifer Lopez e Alex hanno dovuto rimandare le nozze, che probabilmente si svolgeranno più avanti in Italia.