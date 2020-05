Un gruppo di ragazzini si è assembrato - senza mascherine e senza distanze di sicurezza - per vedere Malena in un ristorante.

Malena si è concessa una cena in un ristorante di Turi, Puglia, insieme all’amica showgirl Manila Gorio. Proprio la Gorio ha immortalato nelle sue stories una scena che non ha mancato di generare polemiche: una frotta di ragazzini, avvistata la showgirl, si sono assembrati difronte a una porta a vetri del ristorante saltando e urlando cori al suo indirizzo.

Malena a cena: l’assembramento

In barba alle norme vigenti per l’emergenza Coronavirus un gruppo di ragazzi (tutti giovanissimi) si è accalcato difronte a un ristorante di Turi per poter vedere da vicino la diva del cinema a luci rosse Malena, seduta nel ristorante in compagnia di amici e della showgirl Manila Gorio, che ha ripreso la scena. L’attrice a luci rosse è parsa visibilmente lusingata per la reazione dei giovani, che però non sta mancando di sollevare polemiche (e del resto, con l’inizio della Fase 2, le autorità hanno suggerito più volte di mantenere alto il livello di allerta per evitare una nuova impennata dei contagi).





Proprio in queste ore Malena è balzata alle cronache per la curiosa asta di beneficenza organizzata da Le Iene, che hanno messo in palio un suo pelo ricavando oltre 1000 euro in favore di un’associazione benefica. Non è da escludersi che il gestore del ristorante possa riscontrare problemi con le autorità per quanto accaduto, mentre per quanto riguarda Malena in molti tra i suoi fan hanno mostrato delusione per il fatto che l’attrice non abbia fatto prendere immediatamente provvedimenti contro il suo giovane pubblico. Anche Manila Gorio e gli altri presenti sono sembrati divertiti dall’accaduto.