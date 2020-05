La vita sentimentale di Barbara D’Urso è sempre stata piuttosto misteriosa: tuttavia oggi Memo Remigi ha voluto rivelare delle interessanti novità

Senza dubbio Barbara D’Urso è la lavoratrice più instancabile della tv nostrana. La Carmelita nazionale è infatti in grado di condurre ben 4 trasmissioni in una sola settimana, presentandosi sempre indefessamente e puntualmente al lavoro. Tuttavia la professionista ogni tanto torna al centro dell’attenzione mediatica per via di alcuni flirt avuti in passato.

D’Urso: liaison con Memo Remigi

Di recente, per esempio, in un video mostrato a Live in occasione del suo 63° compleanno, il pubblico ha potuto vedere Mauro Berardi, suo ex marito nonché padre dei suoi figli. Il matrimonio, come sappiamo, ebbe comunque vita breve perché quest’ultimo la tradì. Ad ogni modo nella vita di Lady Cologno ci sono stati anche altri flirt con personaggi dello spettacolo, come per esempio quelli con Vasco Rossi, Miguel Bosé e Memo Remigi.

In una recente intervista, proprio il noto paroliere oggi 81enne è tornato a parlare della liaison vissuta con Barbarella.

Le sue dichiarazioni sono giunte dopo quelle di Pupo al GF Vip 4, dove l’opinionista aveva affermato di aver avuto una frequentazione con la conduttrice. “Ai tempi in cui Pupo dice di aver avuto una storia con Barbara, lei era la mia donna”, ha dunque precisato Remigi, escludendo peraltro che lei possa averlo tradito con il collega.





Ad ogni modo, quel che è certo è che a Barbara D’Urso non sono mai mancati i corteggiatori. Del resto proprio lei smentì seccamente le voci messe in giro da Enzo Ghinazzi, che avevano scatenato la rabbia della napoletana.