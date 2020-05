Naike Rivelli ha voluto dare inizio alla cosiddetta fase 3 con il video, sempre provocatorio, della sua personale "ricrescita" intima

Naike Rivelli ha dato inizio alla sua personale fase 3 pubblicando sui social dei nuovi contenuti senza veli. Sempre spudorata e provocatoria, la figlia di Ornella Muti ha dunque condiviso su Instagram un video dove si mostra praticamente senza nulla addosso. Citando peraltro il film “Zohan”, ha ironizzato sui problemi di una particolare “ricrescita”…

Naike Rivelli: il problema della “ricrescita”

Con i centri di bellezza ancora non completamente aperti, non è cosa semplice tenere a bada i peli superflui. Naike ha pertanto condiviso tale problema intimo con le donne sue fan, scherzandoci su in modo eccentrico e malizioso come al suo solito. Inquadrandosi dunque di schiena completamente nuda, nel video in questione si è poi girata verso la telecamera sfoggiando il folto pelo pubico ed esclamando “Zohan!. Quella che si vede, in realtà, è solo una parrucca bionda, che la figlia d’arte teneva in posizione con le mani per nascondere le sue vere parti intime.

Nel mentre, Naike Rivelli ha anche postato un messaggio intitolato “Fuck Brands Fuck Influencers”, dal tono decisamente incisivo. Eccolo di seguito: